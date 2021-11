Serena Williams : la star s’affiche dans une robe décolletée au défilé Gucci Love Parade

La superstar du tennis Serena Williams a été stupéfaite dans une robe à plumes noires et blanches lors du défilé Gucci à Los Angeles.

Serena Williams était une vision lorsqu’elle est sortie au spectacle Gucci Love Parade au TCL Chinese Theatre de Los Angeles le 2 novembre.

L’athlète de classe mondiale, 40 ans, a opté pour une robe qui comprenait une jupe noire, un haut blanc décolleté, et les détails des manches à plumes. Elle a associé la coupe à d’imposantes escarpins noirs et à un délicat collier en argent, alors qu’elle coiffait ses tresses surlignées en vagues lâches.

Le défilé Gucci Love Parade était une affaire sérieuse ! Parmi les autres vedettes présentes, citons Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Vanessa Bryant, Dakota Johnson et même Miley Cyrus, qui a été stupéfaite dans une jupe à plumes.

Le défilé de mode a eu lieu sur Hollywood Blvd. à Los Angeles et célébrait le 100e anniversaire de la maison de couture. Il a également marqué la deuxième collection du directeur créatif de la marque, Alessandro Michele, avec Gucci.

Quand Serena n’est pas magnifique sur le tapis rouge, elle passe du bon temps avec sa fille Olympia Ohanian et son mari, Alexis Ohanian. Serena a récemment posté une photo d’elle et d’Alexis en train d’embrasser Olympia – et elle avait l’air totalement indifférente.

«Je ne pouvais pas choisir une seule photo pour résumer notre amour l’un pour l’autre», a légendé Serena, ajoutant un emoji en forme de cœur. Dans la première photo, la mère de la liste A d’Olympia a planté un doux baiser sur sa joue.

Cependant, c’est le tout dernier instantané, qui montre à la fois Serena et Alexis en train de donner à leur fille une joue douce, qui a attiré l’attention des fans alors qu’elle servait un œil secondaire majeur.

Serena et son beau fondateur de Reddit, qui ont dit leur «oui en 2017, ont accueilli bébé Olympia en septembre de la même année. Alors qu’elle n’avait que 12 mois, la star du tennis et sa fille sont toutes deux apparues en couverture de Vogue.

La gagnante du Grand Chelem à 23 reprises a parlé de tout ce qui concerne la maternité et le mariage, révélant qu’elle préférerait que sa fille ne suive pas ses traces en tant que joueuse de tennis professionnelle.

«Je détesterais qu’elle ait à faire à des comparaisons ou à des attentes», a expliqué Serena. «C’est tellement de travail et j’ai tellement abandonné. Je ne le regrette pas, mais c’est comme Sliding Doors : franchir une porte différente et mener une vie différente. J’aimerais qu’elle ait une vie normale. Je n’avais pas ça.