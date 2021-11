Serena Williams : la star révèle le passe-temps que sa fille aime plus que le tennis

Ne vous attendez pas à ce qu’Olympia Ohanian suive les traces de sa mère. Serena Williams a déclaré que même si sa fille de quatre ans aime jouer au tennis, il y a une chose qu’elle aime encore plus !

La dynastie est peut-être terminée ! Quand Serena Williams s’est arrêtée au Jimmy Kimmel Live! Jeudi (4 novembre), l’animateur Jimmy Kimmel a présenté une photo récente de Serena, 40 ans, jouant au tennis avec elle et la fille de quatre ans d’Alexis Ohanian, Olympia.

Jimmy, 53 ans, a demandé si Olympia prenait le sport au sérieux, et Serena a dû le lui dire. «Elle aime le tennis, mais je ne sais pas», a-t-elle déclaré. «Honnêtement, elle aime jouer du piano. Oui! Quand elle était dans mon ventre, je jouais beaucoup de musique au piano.

Jimmy a demandé si Olympia prenait des cours, et Serena a dit que sa fille «m’enseignait ! Genre, je ne plaisante même pas. J’ai un bébé Mozart. Bien sûr, chaque parent pense avoir un bébé Beethoven ou autre. Ainsi, on pourrait ne pas voir Olympia remporter le trophée à Wimbledon, mais on pourrait la voir jouer à Carnegie Hall dans une décennie environ.

Serena a montré les compétences musicales d’Olympia début septembre en publiant une vidéo Instagram de sa fille donnant un cours de piano. Olympia a joué sur la musique alors qu’elle était assise à côté de sa mère.

Lorsque Serena a joué la mauvaise touche – «C’est 5, celle du milieu», a déclaré Olympia – l’icône du tennis a reculé. «Tu vas me virer ?» a-t-elle demandé à sa fille, qui était déjà passée à la partie suivante de la chanson. «Je lui apprends le tennis… elle m’apprend le piano», a écrit Serena en légende de la vidéo.