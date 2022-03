Selena Gomez s’est-elle évanouie aux SAG Awards 2022 ? C’est ce que nous savons (vidéo)

Une vidéo de la chute de Selena Gomez est devenue populaire sur les réseaux sociaux et les fans se sont inquiétés de la santé de la chanteuse.

Selena Gomez a assisté au gala des SAG Awards 2022, cependant, la chanteuse a subi une chute sur le tapis rouge qui a laissé les fans inquiets, car ils disent que cela aurait pu être un évanouissement, cependant, il y a aussi ceux qui disent que c’était simplement un simple trébuchement qui a fait traverser ce moment à l’interprète de «Love You Like a Love Song».

Dimanche dernier, 27 février 2022, le gala des SAG Awards 2022 a réuni les célébrités les plus importantes du cinéma et de la télévision et l’une d’elles était Selena Gomez, qui portait l’un des meilleurs looks beauté sur le tapis rouge, cependant, lors de sa tournée a souffert une chute dans laquelle, heureusement, l’équipe de production l’a aidé à se relever.

Selena Gomez fait une chute aux SAG Awards 2022

Dans une vidéo devenue populaire sur les réseaux sociaux, on a pu voir la chute de Selena Gomez lors du tapis rouge des SAG Awards 2022, dans laquelle, se faisant lifter par son équipe, la chanteuse a décidé d’enlever les talons qu’elle portait et de continuer en marchant.

¡Selena Gomez sufrió una caída en la alfombra blanca de los #SAGAwards! pic.twitter.com/eGiTQOUPvf — Selena Gomez Nation (@SELENANATI0N) February 28, 2022

Selena Gomez s’est-elle évanouie aux SAG Awards 2022 ?

Selon plusieurs fans de la chanteuse sur les réseaux sociaux, il se murmurait que la raison de la chute de Selena Gomez aurait été un évanouissement ou quelque problème de santé.

Cependant, jusqu’à présent, le chanteur n’a fait aucune déclaration à ce sujet. De même, d’autres personnes ont indiqué que la raison pour laquelle Selena Gomez est tombée aux SAG Awards 2022 était parce que son talon s’est cassé, ce qui a pu être vérifié plus tard lorsqu’elle est apparue sur scène complètement pieds nus.

Bien que jusqu’à présent la véritable raison de la chute de Selena Gomez aux SAG Awards 2022 ne soit pas connue, les fans sont extrêmement heureux de sa participation au gala.