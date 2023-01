Selena Gomez a répondu à ses trolls : «Je pensais que le monde serait meilleur si je…»

Selena Gomez a répondu aux trolls en disant qu’elle est «un peu grosse en ce moment» alors qu’elle a

«profité» de Noël et du Nouvel An.

Selena Gomez a répondu aux trolls en disant qu’elle est «un peu grosse en ce moment» alors qu’elle a «profité» de Noël et du Nouvel An.

L’actrice de 30 ans a été prise pour cible en ligne au sujet de son physique après son apparition aux Golden Globes 2023 mercredi (11.01.23) où elle a été nominée dans la catégorie «Meilleure actrice de télévision – Série musicale/comique» pour «Only Murders in the Building».

Selena a déclaré dans une vidéo Instagram Live alors qu’elle parlait à sa sœur Gracie Elliott Teefey, âgée de neuf ans : «Je suis un peu grosse en ce moment parce que je me suis amusée pendant les vacances».

Lorsque Selena s’est tournée vers sa fratrie et a demandé : «C’est vrai ? , Gracie semblait d’accord, avant que l’actrice ne poursuive en riant : «Mais on s’en fiche».

Selena a supprimé les réseaux sociaux de son téléphone en 2019 après que des commentaires méchants l’ont laissée déprimée.

Elle a également déclaré au magazine Rolling Stone en novembre qu’elle avait pensé à s’enlever la vie après avoir lutté contre la psychose, ce qui l’a conduit à être diagnostiqué d’un trouble bipolaire.

Elle a déclaré : «Je pensais que le monde serait meilleur si je n’étais pas là. Je vais être très ouverte avec tout le monde à ce sujet – j’ai été dans quatre centres de traitement.

«Je pense que lorsque j’ai commencé à avoir une vingtaine d’années, c’est là que ça a commencé à devenir vraiment sombre, quand j’ai commencé à sentir que je ne contrôlais pas ce que je ressentais, que ce soit bien ou mal.

«Cela commençait par la dépression, puis l’isolement. Puis je n’étais plus capable de bouger de mon lit. Je ne voulais pas que quelqu’un me parle. Mes amis m’apportaient de la nourriture parce qu’ils m’aimaient, mais aucun de nous ne savait ce que c’était. Parfois, je restais au lit pendant des semaines où même descendre les escaliers me mettait hors d’haleine.»