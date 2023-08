Scandale : Lizzo nie tout harcèlement, ses danseuses enfoncent le clou

La chanteuse est poursuivie par trois de ses danseuses pour harcèlement sexuel, discrimination raciale et religieuse

En début de semaine, on apprenait que Lizzo était poursuivie en justice par trois de ses anciennes danseuses.

Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez accusent la chanteuse de «harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d’agressions et de séquestration, entre autres choses», selon leur cabinet d’avocats. Hier, dans un long communiqué, Lizzo s’est défendue.

«Je ne veux pas jouer les victimes, mais je ne suis pas non plus la méchante que les gens et les médias ont dépeinte ces derniers jours», a-t-elle répondu, avant de qualifier ces attaques d’«histoires sensationnelles».

Arianna Davis et Crystal Williams, qui ont notamment participé à Watch Out for the Big Grrrls, une téléréalité de Prime Video en 2022 où la chanteuse cherchait de nouvelles danseuses pour l’accompagner en tournée, n’ont pas tardé à répliquer.

Outrées

«Cela n’a fait qu’accentuer ma déception par rapport à ce que je ressentais et à la façon dont j’étais traitée», a déclaré Crystal Williams à Channel 4 après avoir pris connaissance de la longue déclaration de son ancienne employeuse.

«Ce qui en ressort c’est que nos expériences et nos traumatismes n’appartiennent qu’à nous. On a l’impression que cela a été complètement ignoré (…) On a l’impression qu’on porte de fausses accusations alors que ce n’est pas le cas.»

La danseuse a mis en avant l’opposition existante entre la théorie et la pratique. «C’est très décourageant de lire tout ça et de se sentir négligée, surtout avec ce qu’elle représente en ce qui concerne l’émancipation des femmes – la santé mentale, la positivité du corps – et encore plus de prouver que ce n’est pas le cas, parce que rien n’a été reconnu dans cette déclaration», a-t-elle ajouté.

Arianna Davis a réaffirmé ses accusations contre Lizzo. «A-t-on fait pression sur moi pour que je touche une artiste nue ? Oui. Ai-je été invitée à une réunion privée où l’on m’a en quelque sorte interrogée sur mes affaires personnelles et où j’ai fini par devoir partager des choses très personnelles sur moi concernant mon poids ? Oui… Je veux dire, la liste est longue», a-t-elle déclaré sur CBS News

Arianna Davis accuse Lizzo de l’avoir forcée à toucher une danseuse nue dans un club de strip-tease à Amsterdam. «Je n’ai rien demandé. J’ai dit non à plusieurs reprises», a précisé celle qui a également rejoint l’équipe en 2021. «J’étais absolument mortifiée, tout le monde a éclaté de rire», a-t-elle ajouté