Samuel Eto’o brise le silence : «J’ai dit à Guardiola, tu vas me demander pardon, parce que…»

L’un des premiers blanchis par Guardiola à son arrivée au FC Barcelone en juillet 2008 est Samuel Eto’o, le légendaire attaquant camerounais.

Guardiola ne voulait pas de lui, tout comme il ne voulait pas de Ronaldinho ou de Deco. Malgré les tentatives, Eto’o «a résisté» lors de la première année de Pep, au cours de laquelle ils ont remporté la Ligue des champions 2008-09 :

«J’ai dit à Guardiola, ‘tu vas me demander pardon, parce que c’est moi qui ferai gagner le Barça’, pas Messi”, a avoué le Camerounais des années plus tard.

«C’est moi qui ai fait gagner le Barça. Pep s’est excusé auprès de moi.» Une fois consacré en Europe, Guardiola a ordonné qu’ils vendent Eto’o à l’Inter pour amener, précisément, Ibrahimovic :

«Pep m’a permis de faire encore plus partie de l’histoire du football», a déclaré Eto’o avec ironie quelque temps plus tard.

Et c’est que l’attaquant s’est imposé un an plus tard à l’Inter en remportant sa deuxième Ligue des champions consécutive, la troisième au total.