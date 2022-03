Sami Khedira avoue la vérité : «Cristiano Ronaldo a marqué beaucoup de buts, il était fantastique, mais…»

Sami Khedira a joué et gagné avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid et à la Juventus. Le champion du monde était fasciné par le partage d’expériences avec l’un des plus grands de l’histoire, bien qu’il ait révélé qu’en Espagne et en Italie, il avait rencontré différentes versions du monstre portugais.

Selon son récit sur ESPN FC , le CR7 du Real Madrid était plus précaire et égoïste (pas de manière toxique). Et même s’il était très important dans l’équipe, il n’avait pas autant de leadership.

A la Juventus, en revanche, il a retrouvé un Cris, leader et groupe beaucoup plus détendu. L’égoïsme (bien compris) n’a pas disparu, mais il était déjà un Boss en mode Bug. Une évolution qui, suppose-t-il, s’opérait avec l’âge.

«J’ai rencontré deux chrétiens. Le premier était au Real Madrid, j’étais plus jeune. Peut-être plus anxieux et égoïste. Pas de façon négative, mais il fallait qu’il trouve sa personnalité.

Il a marqué beaucoup de buts, il était fantastique, mais il n’avait pas cette influence au sein d’une équipe. Puis il a déménagé à la Juventus, qui était ma deuxième période avec Cristiano, et là, il avait le même esprit, le même égoïsme et ego de vouloir marquer, mais il était plus un leader. Leader plus naturel.

Il parlait toujours à ses coéquipiers, les poussait. J’ai pensé quelque chose comme : ‘Si je veux gagner le Scudetto ou la Ligue des champions, j’ai plus besoin de mes coéquipiers’. C’était la différence.

À Madrid, il était aussi une partie importante de l’équipe, je ne veux pas que cela soit mal compris. Mais à la Juventus, il était plus âgé, plus mature. C’était une chose vraiment cool à voir. Peut-être qu’il était un peu plus détendu, mais sur le terrain, il était toujours concentré.»

La mentalité et la compétitivité que Cristiano apporte aux équipes : «Dans les vestiaires, c’est un garçon détendu, mais sur le terrain, vous pouvez voir comment ses exigences et ses performances augmentent. Et ça se voit dès le premier jour.

Quand on faisait du tir à l’arc, on pariait une bouteille de vin. Ou si nous jouions à 4 contre 4, nous dirions : ‘Qu’est-ce qu’on parie ?’ «Une bouteille de vin, 100 euros, je ne sais pas. Nous parions parce qu’il y a toujours eu cette compétitivité.

Quand il a perdu, il s’est mis très en colère. Mais tout le monde voulait battre Cristiano ou l’aider à gagner. C’est pourquoi le niveau de performance augmente. C’est aussi chrétien. Avant, on avait un bon niveau. Plus tard, ça a augmenté avec Cristiano».