Sadio Mané : voici son incroyable salaire avec le Bayern Munich

Après six ans à Liverpool, Sadio Mané a décidé, dans cette fenêtre de transfert, de passer au Bayern Munich, dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 32 millions d’euros, plus 9 euros pour les buts.

L’attaquant de 30 ans a signé un contrat jusqu’en 2025 avec le club bavarois et, selon Bild, le Sénégalais touchera 19,8 millions d’euros par an, soit 1,65 million d’euros par mois, et est actuellement l’un des joueurs les mieux payés en le monde.

On rappelle que pour les rouges , Mané a disputé 269 matchs, ayant inscrit 120 buts et réalisé 38 passes décisives. Maintenant, avec le numéro 17 sur son dos, on s’attend à voir les performances de l’attaquant au service des Allemands.