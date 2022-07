Sadio Mané évoque Mohamed Salah après son Ballon d’Or Africain : «Pour être honnête…»

Dans des propos accordés à HLN, Romelu Lukaku a fait son choix entre Maradona et Didier Drogba. Pour lui, l’ancien international ivoirien a été sa grande source de motivation.

«Entre Drogba et Maradona, j’ai choisi Drogba parce qu’il m’a fait rêver», s’est-il exprimé sur HLN. Sur ce qui concerne le club qu’il a aimé entre Chelsea et Inter Milan, il a opté pour les Nerazzurri.

«Inter ou Chelsea ? Je veux dire Inter, avec les Nerazzurri j’ai gagné quelque chose dont je rêvais quand j’étais enfant. J’ai échoué à Chelsea», a t-il ajouté.

L’ex buteur de Manchester United et Everton a préféré lui même, quand il lui a été demandé de choisir entre Ibrahimovic et lui. «Je me choisis tous les jours, je m’aime (rires, ndlr)», a-t-il tranché.