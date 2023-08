Russie : un homme condamné à un an et demi de prison pour des messages de soutien à l’Ukraine

Un homme qui avait affiché des banderoles dénonçant l’offensive russe en Ukraine a été condamné jeudi 3 août à un an et demi de prison, nouvel exemple de la répression qui touche des milliers de Russes.

Selon le tribunal du district de Lomonossov de la région de Léningrad (nord-ouest), Dmitri Skourikhine, un entrepreneur, a été condamné pour avoir «discrédité» de manière répétée l’armée russe.

Son avocat Dmitri Guerassimov a indiqué à l’AFP que son client était resté «inflexible» et «très courageux» malgré sa condamnation. «Il ne pensait pas qu’il serait emprisonné», a-t-il ajouté, précisant qu’il ferait appel.

Déjà visé par des enquêtes

Une première enquête pénale avait été ouverte en septembre 2022 à l’encontre de cet homme de 48 ans après qu’il avait affiché des affiches anti-offensive en Ukraine sur la façade de son magasin, selon les ONG russes OVD-Info et Memorial, deux organisations de défense des droits qui sont elles-mêmes victimes de répression en Russie.

En février 2023, il a été visé par une deuxième enquête pour avoir tenu une pancarte «Ukraine, pardonne-nous!». Placé en détention provisoire, il avait ensuite été envoyé en résidence surveillée.

Skourikhine avait également publié sur Telegram une vidéo dans laquelle il protestait contre le conflit et contre Vladimir Poutine.

«Prisonnier politique»

Père de cinq filles, il a «adhéré à une position d’opposition et anti-guerre cohérente et sans compromis pendant de nombreuses années et a été soumis à des pressions et à une répression pour cela», a indiqué Memorial, qui considère Dmitri Skourikhine comme un «prisonnier politique».

Il s’était précédemment opposé à l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou en 2014 et avait manifesté sa solidarité avec l’opposant Alexeï Navalny, ce qui lui a valu des problèmes avec les autorités locales et la police.

Plus de 600 personnes visées pour leur opposition à la guerre

La Russie fait face depuis des années à une vague de répression mais celle-ci a pris une ampleur accrue avec le début de l’offensive en Ukraine en février 2022. La quasi-totalité des opposants d’envergure ont été emprisonnés ou poussés à l’exil.

Des milliers de citoyens ordinaires ont aussi été poursuivis, notamment pour avoir dénoncé le conflit. Selon l’ONG spécialisée OVD-Info, plus de 600 personnes sont actuellement visées par des affaires pénales en Russie en raison de leur opposition à l’offensive en Ukraine.

