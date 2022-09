Ronaldinho sort du silence : «J’ai affronté Cristiano Ronaldo, Thierry Henry et Luis Figo mais…»

Quelques semaines après la polémique autour de la vidéo entre les deux en train de se battre, la web comédienne ivoirienne Eunice Zunon a décidé de donner sa version des faits dans un direct.

Il y a quelques jours, une vidéo choquante débarquait sur les réseaux sociaux, montrant Tenor et Eunice Zunon, qui se livraient à une violente bagarre. Jugeant que tout est enfin calme, elle a décidé de monter aux créneaux et de livrer en exclusivité, les non-dits sur sa relation avec le rappeur.

Selon la Eunice, la vidéo de sa bagarre avec Tenor n’était pas censée se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais pour ce qui est des causes profondes de leur scène de ‘ménage’, elle prennent source du caractère irrespectueux de Ténor, sa propension à rentrer tout les jours ivre…

«J’ai été abusée, j’ai été blessée… Je suis une victime. Il y’a une différence entre action et réaction ! J’ai bloqué tout son entourage, sauf deux personnes de sa famille qui ont prit la peine de régler les choses malgré mon refus catégorique.

Si vous me trouvez violente, il faillait enlever votre enfant dans mes mains. Je n’ai plus jamais eu de contact avec mon ex compagnon… Je me pose des questions si cela n’a pas été orchestré!», déclare Eunice.

«À Chaque fois je le laissais avec ses amis, il me revenais soûl ou méconnaissable… Je n’ai aucun regret. Je tiens à dire que ce qu’il y’a eu entre moi et Thierry reste intime.

Je n’ai aussi jamais porté plainte contre mon ex compagnon, mais j’ai demandé que les responsabilités soient portées par la personne qui a partagé cette vidéo qui non seulement était intime, mais qui avait pour but de salir mon image», ajoute t-elle.