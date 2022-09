Ronaldinho sort de son silence : «J’ai affronté Cristiano, Kaka et Thierry Henry mais le plus…»

Le couple s’est rendu à Paris pendant quelques jours, où ils ont été surpris dans un restaurant alors qu’ils dînaient sur un ton plutôt affectueux, marqué par des signes d’amour entre les deux.

Un concert de l’artiste Dani Martín en Cerdagne, près de la frontière avec la France, a confirmé l’histoire d’amour de Gerard Piqué et Clara Chía grâce à quelques baisers immortalisés par de nombreuses caméras présentes.

Cependant, il existe une série de rumeurs qui indiquent comment cette romance qui a beaucoup fait parler a commencé à prendre forme.

‘The Sun’ a révélé que ce nouveau couple s’était rencontré au sein de Kosmos, une entreprise dirigée par le footballeur culé, puisque la jeune femme occupe un poste au sein d’un des départements de l’entreprise.

Au lieu de cela, ‘Vanitatis’ a souligné que les deux se sont rencontrés bien avant que Chía n’occupe un poste dans l’entreprise de son petit ami.

«Clara était serveuse dans l’un des clubs où Piqué est allé faire la fête avec Riqui Puig et d’autres coéquipiers. C’était un coup de coeur incroyable», a confié une personne proche de son environnement.

Après plusieurs mois de relation, le défenseur catalan et son nouvel amour ont profité de la trêve du championnat due aux matchs de l’équipe nationale pour profiter d’une des villes de l’amour comme Paris.

Un couple qui ne se cache plus

La capitale française est devenue le grand témoin de ce nouvel amour qui s’est forgé au milieu d’une rupture sentimentale entre Shakira et le footballeur, qui a été confirmée par une brève déclaration publiée par l’artiste de Barranquilla.

Le couple a été «traqué» dans un restaurant parisien où tous deux dînent et en même temps avec des signes d’affection répétés tels que des bisous et des câlins, selon les images diffusées par des paparazzi et des convives qui se trouvaient dans cet endroit.

Pour le moment, Piqué n’a partagé aucun de ses déplacements avec sa nouvelle compagne sur ses réseaux sociaux , même si cette idylle n’est plus cachée.

¡VIVA EL AMOR! Gerard Piqué y Clara Chia Marti más enamorados que nunca, viviendo su historia de amor en París 📷🇫🇷💖🍷😍💞 pic.twitter.com/HeJIVmgKxe — 🐱♥Daniela Aguirre♥🐹 (@DaniAguirre_) September 19, 2022

La dernière rencontre de Shakira et Piqué

Une fois cette brouille officialisée, le couple est actuellement en débat permanent sur la garde de leurs enfants (Milan et Sasha). Pilar Mañé et Ramón Tamborero, en tant que représentants respectifs de Shakira et Piqué, se sont rencontrés à plusieurs reprises sans parvenir à un accord.

En effet, tous deux se sont rencontrés il y a quelques jours au cabinet d’avocats du défenseur central du Barça, mais sans parvenir à un accord comme ils nous en ont habitués. «Nous y travaillons», a reconnu Tamborero au micro d’«Europa Press».