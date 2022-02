Robert Lewandowski : «Si vous perdez contre Lionel Messi en étant deuxième, vous…»

Robert Lewandowski s’est exprimé pour le portail ‘Téléfoot’, il a évoqué divers sujets d’actualité du football et a également été interrogé sur la deuxième place qu’il a obtenue dans un Ballon d’Or que Leo Messi a remporté.

L’attaquant du Bayern Munich est clair à ce sujet et il l’a fait savoir dans l’interview. «Si vous perdez contre Lionel Messi en étant deuxième, vous pouvez aussi vous considérer comme le vainqueur», a assuré le Polonais.

En ce sens, Lewandowski, bien qu’il n’ait pas remporté le prix, souligne la haute performance qu’il a réalisée pendant tous les mois de compétition tant dans le championnat allemand qu’en Europe. «Être comparé à Lionel Messi signifie la grande saison que j’ai eue», a-t-il expliqué dans le même média.

A 33 ans, Lewandowski ne veut rien avoir à faire avec un éventuel retrait. «Je veux jouer encore plusieurs années (…), au moins cinq ans ! Si je commence à reculer dans deux ans, je peux penser à prendre ma retraite, mais pas encore», a déclaré l’attaquant, qui veut continuer à marquer l’histoire avec le Bayern, «je pense, dans des offres qui viennent de l’étranger, comme l’éventuel intérêt du PSG. «J’ai encore un contrat avec le Bayern jusqu’en 2023, je n’y pense pas encore», a-t-il déclaré.

Quant à ses concurrents en tant qu’attaquant, il n’a pas voulu choisir entre Mbappé, Haaland ou Benzema, qu’il considère différents et, donc, «je les choisirais tous», précisant qu’il ne voit pas l’attaquant du PSG comme un type type. avant-centre.

«Je n’en suis pas sûr. C’est un attaquant, mais plus extrême», a-t-il précisé.Et concernant la comparaison entre Haaland et Benzema, il a souligné que le premier est plus rapide et le second, plus technique.