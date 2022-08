Robert Lewandowski : «J’ai hâte de jouer des matchs comme le Classico et Benzema est…»

Lors d’un long entretien accordé à Sport 1 en Allemagne, Robert Lewandowski aujourd’hui joueur du Barça est revenu, entre autres, sur sa rivalité avec Benzema.

Arrivé cet été au Barça après avoir quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski va découvrir la Liga dans quelques jours. Cette saison, le serial buteur polonais va également sans doute disputer son premier Classico face au Real Madrid.

Du côté de la maison blanche, son homologue Karim Benzema sort de la meilleure saison de sa carrière est semble d’ores et déjà être promis à remporter son premier ballon d’or.

Interrogé par le média allemand Sport 1 sur le sujet de la concurrence avec le Français, l’ancien du BVB s’est exprimé.

«Je me focalise sur mon équipe et sur moi, pas sur les autres. Bien sûr, j’ai hâte de jouer des matchs comme le Classico et Benzema est un excellent attaquant, mais au final, ce qui compte c’est de gagner le titre avec le Barça.

Tout le reste n’a aucune importance. J’ai toujours dit que c’est le succès de l’équipe qui m’anime. Ces trophées (individuels tel que le Ballon d’Or) sont des jolis bonus mais je ne suis pas allé en Espagne pour ça. Tout ce qui a été écrit n’est pas la vérité.»