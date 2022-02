Robert Lewandowski : «C’est le meilleur entre Haaland, Benzema ou Mbappé…»

Téléfoot a proposé un exercice intéressant à Robert Lewandowski : qui choisissez-vous entre Kylian Mbappé, Karim Benzema et Erling Haaland ?

L’attaquant polonais ne pouvait en opter pour aucun. Il n’est pas entré dans la polémique. Il a préféré mettre en avant les principales qualités de chacun.

«Je les préfère tous, mais ils sont tous différents. Je ne suis pas sûr que Mbappé soit l’avant-centre type. Oui, c’est un attaquant, mais plus extrême. Haaland est le plus rapide, mais Benzema est le plus technique», a été la réponse laissée par le 9 du Bayern Munich.

Il n’y a pas si longtemps, dans une autre interview (pour Sport Bild ), Lewy reconnaissait la qualité de Haaland et Mbappé. Cependant, il était sceptique quant à savoir si, comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ils domineraient le jeu pendant plus d’une décennie.

«Ils ont ce qu’il faut, mais qui sait s’il n’y aura pas d’autres attaquants sur la scène dans les 2 ou 3 prochaines années. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu’ils dominent le football international comme Messi et Ronaldo l’ont fait au cours des 12 dernières années.

Ils ont remporté tous les titres qu’il y a à gagner et ont écrit beaucoup d’histoire. Je pense que dans les 10 prochaines années, il y aura beaucoup de joueurs en compétition pour être les meilleurs au monde.