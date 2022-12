Robert Lewandowski, avec l’autorisation du club jusqu’au 14 décembre

L’attaquant polonais de Barcelone bénéficiera de dix jours de repos après avoir été éliminé par la France. Ter Stegen et Christensen sont cités le 12 décembre.

Robert Lewandowski pourra profiter de quelques jours de repos avant de rejoindre la discipline blaugrana après être passé par la Coupe du monde au Qatar.

Comme l’a appris AS, l’attaquant polonais aura dix jours de repos : son retour est prévu mercredi prochain, le 14 décembre.

Deux jours plus tôt, lundi 12, les internationaux qui ont perdu en phase de groupes de la Coupe du monde rejoindront le groupe : le gardien allemand Marc André Ter Stegen et le défenseur danois Andreas Christensen .

Pour Lewandowski, il y a un retour avec un certain suspense alors qu’il attend la décision finale prise par le TAD sur la sanction de trois matchs que le Comité de la concurrence a prononcée pour ses gestes après avoir vu le deuxième carton jaune et avoir été expulsé lors du match contre Osasuna en Le Sadar.

A compter d’aujourd’hui, et si l’injonction qui a réclamé les services juridiques du FC Barcelone n’est pas donnée, Lewandowski manquera les matches de Liga contre l’Espanyol, l’Atlético de Madrid et Getafe.

Cette semaine, Xavi Hernandez fera face à des entraînements pratiquement au minimum, avec seulement cinq joueurs disponibles : Marcos Alonso, Héctor Bellerín, Pablo Torre, Iñaki Peña et Sergi Roberto, après avoir reçu une sortie médicale ce lundi. De plus, deux autres joueurs sont en convalescence en dehors de leurs blessures : Ronald Araújo et Franck Kessié.

A ce jour, et en l’absence du dernier lot de matches des huitièmes de finale auxquels participe l’Espagne, le FC Barcelone compte au total cinq internationaux déjà qualifiés pour les quarts de finale : Raphinha (Brésil), Memphis Depay et Frenkie de Jong.

(Pays-Bas), et Ousmane Dembélé et Jules Koundé (France). Si l’Espagne est enfin en mesure d’éliminer le Maroc, le nombre total de joueurs de Barcelone qui seraient en quart de finale passerait à treize.