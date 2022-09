Rihanna : le geste applaudi de la chanteuse avec les serveurs d’un restaurant

L’artiste et femme d’affaires a décidé de rester pour aider le personnel à nettoyer après être restée tard au Caviar Russe.

Une multitude de célébrités se sont révélées les plus naturelles, une personne de plus au monde, à l’instar de Rihanna, qui a une nouvelle fois surpris par un geste que ses fans ont reconnu.

L’artiste, faisant preuve d’humilité et de gentillesse, a voulu avoir un détail avec le personnel d’un célèbre restaurant new-yorkais, le Caviar Russe étoilé au Michelin, après avoir profité d’une «soirée entre filles» à laquelle n’était pas son compagnon, A$AP Rocky. , son compagnon et le père de son enfant.

C’est le portail américain ‘Page Six’ qui s’est fait l’écho de la nouvelle après avoir contacté une source proche du chanteur de la Barbade, qui s’est retrouvé avec six autres amis pour profiter d’une soirée où le caviar ne manquait pas, sashimi et champagne jusqu’à deux heures du matin. matin .

A aidé le personnel à nettoyer

La soirée s’est terminée très tard, et lorsque Rihanna s’en est rendu compte, elle n’a pas hésité à faire un geste auprès des serveurs du lieu, et c’est qu’on a pu la voir «aider le personnel à nettoyer et à remettre les chaises à leur place, puisque ils avaient veillé trop tard» pour la servir.

Après cela, l’artiste a quitté les lieux seule, où elle est allée avec un look décontracté, avec un jean à pattes d’éléphant et un t-shirt XXXL.

Et c’est que Rihanna est la plus à l’aise à New York après avoir donné naissance à son premier enfant. Quelques jours auparavant, la femme d’affaires et chanteuse avait été aperçue avec son compagnon dans un autre lieu, le club privé Ned, où un informateur assurait qu’elle était «incroyable, détendue et sans aucun doute très heureuse». Une information à laquelle il a ajouté qu «il avait une apparence étonnante».