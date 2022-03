Rihanna : la chanteuse s’affiche très sexy en sous-vêtements (photos)

Rihanna apparaît plus sexy que jamais à la Fashion Week de Paris. Pour assister au défilé Dior, la chanteuse dévoile son baby bump sublimé par une nuisette transparente en dentelle et de la lingerie noire.

La star de 33 ans fait une divine apparition dans une tenue singulière. Rihanna crée l’effervescence habillée d’une nuisette noire tout en transparence. La dentelle dévoile sa peau et met en lumière son joli ventre arrondi.

La chanteuse achève son look avec une culotte rehaussée de fines lanières sur les côtés. Porté nonchalamment, un manteau noir sublime ses bras et ses épaules dévêtues.

La future maman électrise littéralement l’assemblée qui n’a d’yeux que pour elle. Rihanna joue la carte de la sensualité pour mettre l’accent sur sa grossesse et assister aux défilés dans la capitale de la mode.

Un shooting de grossesse

Fin janvier dernier, Rihanna et A$AP Rocky, son compagnon et futur père de l’enfant, annoncent l’heureuse nouvelle. Rihanna dévoile sa grossesse sur des photos prises au cours d’une balade à Harlem, quartier natal d’A$AP Rocky à New York.

Elle est alors vêtue d’une longue doudoune rose fluo et d’un jean troué. Son ventre arrondi est sublimé par des bijoux. Un sautoir XXL court sur son baby bump.

Une source révèle alors à Entertainment Tonight que le couple est très heureux d’accueillir prochainement son bébé. «Ils se considéraient déjà comme une famille, mais avoir un bébé ensemble rend ce lien encore plus fort.».

La source précise : «Ils ont aimé pouvoir garder la grossesse secrète aussi longtemps que possible, mais ils sont ravis de pouvoir partager la nouvelle avec leurs fans».