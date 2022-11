Rihanna : la célèbre chanteuse sort de la musique après six ans

À la fin! Après six ans loin de la musique, Rihanna sortira un nouveau single : ‘Lift Me Up’. Vous trouverez ci-dessous la date de sortie et plus de détails.

Après six ans loin de la musique, Rihanna revient avec la sortie d’un nouveau single : ‘ Lift me up ‘, qui fera partie de la bande originale du prochain film Marvel, ‘ Black Panther : Wakanda Forever’.

Rihanna a co-écrit la chanson en collaboration avec le chanteur Teams, le producteur Ludwing Göransson et le réalisateur Ryan Coogler. Selon un communiqué de presse de Tems, la chanson rendra hommage à Chadwick Boseman, qui a joué dans le premier film et est décédé en 2020 après avoir perdu son combat contre le cancer du côlon.

«Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint un câlin chaleureux de toutes les personnes que j’ai perdues dans ma vie. J’ai essayé d’imaginer ce que je ressentirais si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent. Rihanna a été une source d’inspiration pour moi alors l’entendre streamer cette chanson est un tel honneur», a-t-elle écrit.

Rihanna revient à la musique après six ans : quand est-ce que ‘Lift Me Up’, sa nouvelle chanson, sera diffusée ?

La bande originale de ‘Black Panther : Wakanda Forever’ sortira officiellement jusqu’au 4 novembre, cependant, le nouveau single de Rihanna sortira ce vendredi 28 octobre. La chanson est maintenant disponible en pré-enregistrement sur Spotify et Apple Music.

Il convient de mentionner que c’est la première fois depuis 2016 que Rihanna sort de la musique en tant qu’artiste principale, date à laquelle elle a sorti son huitième album studio, qui s’est déroulé sous le nom «Anti».

Rihanna au Super Bowl LVII

Bien que cette sortie ne soit qu’un simple single, il y a ceux qui ont commencé à envisager la possibilité que l’artiste sorte un nouvel album dans les mois à venir, surtout après qu’elle a été confirmée en tant qu’artiste en charge du spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII.