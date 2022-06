Réponse choquante : Man United rejette l’offre de Barcelone pour…

C’est peut-être la plus grosse opération estivale. Neymar quittant le PSG pour Manchester United pourrait s’avérer la clé pour que la Roma réalise son rêve de Cristiano Ronaldo.

Les rapports continuent d’affluer de La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia et plus que Ronaldo est irrité par le manque d’ambition à Old Trafford et peu impressionné par le nouvel entraîneur Erik ten Hag, alors l’agent Jorge Mendes l’a proposé aux Giallorossi.

Il travaillerait avec Jose Mourinho et retournerait en Serie A un an seulement après avoir quitté la Juventus. Manchester United est déterminé à garder son joueur vedette, surtout après avoir raté la cible de frappe Darwin Nunez face à son rival Liverpool.

Cependant, RMC Sport en France pointe un effet domino potentiel déclenché par Neymar et sa relation de plus en plus médiocre avec le Paris Saint-Germain.

Le Brésilien a été désigné à la fois par les propriétaires de clubs et les fans comme étant paresseux et désintéressé cette saison, il est donc sur le marché, mais très peu de clubs pouvaient se permettre son salaire.

Parmi les options évoquées par RMC Sport figurent Manchester United et Chelsea. Si les Diables Rouges venaient chercher Neymar, cela apaiserait suffisamment les supporters pour laisser partir Ronaldo à la Roma.