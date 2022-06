Real Madrid : le PSG fait une grande demande à Vinicius Jr !

Les pratiques suspectes du PSG continuent d’être dévoilées, car après avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de renouveler dans le mauvais sens, on sait désormais qu’il a tenté l’attaquant brésilien Vinícius Jr. de sorte qu’il a également signé avec le club.

Le niveau du Brésilien est si spectaculaire qu’il y a quelques mois, Manchester United a cherché à le retirer du Real Madrid pour 150 millions d’euros, mais le club blanc les a rejetés et a décidé de le protéger complètement.

Cependant, le PSG s’en fichait complètement et tentait de retirer Vinicius car ils le voyaient comme le remplaçant naturel de Neymar, un footballeur dont ils veulent se débarrasser.

Le PSG a promis à Vinicius un salaire de 40 millions d’euros par saison avec un énorme prime à la signature s’il venait à repousser le Real Madrid.

Il y a quelques jours, Vinicius et le Real Madrid sont parvenus à un accord pour renouveler son contrat et il jouera en blanc jusqu’en 2026. Le club lui a proposé un contrat jusqu’en 2028, mais le Brésilien a voulu le raccourcir pour avoir la possibilité de revenir dans quelques jours. ans pour renouveler et améliorer à nouveau son salaire.

Le salaire de Vinicius sera de 10 millions d’euros par saison et sa clause libératoire est de 1 milliard d’euros, ce qui en fait l’un des footballeurs les plus chers de toute l’Europe. Le contrat que Vinicius avait actuellement était de 3,2 millions d’euros, pouvant atteindre 4 avec un bonus, tandis que sa clause de sortie était de 350 millions d’euros.

«Est-ce que le PSG s’intéresse à moi ? Je veux rester au Real Madrid, je suis sur le point de renouveler. Ils m’ont appelé plusieurs fois mais je ne quitte pas le meilleur club du monde», avait dit Vinicius il y a quelques temps et maintenant son souhait est confirmé.

Avec Ancelotti, il a terminé la saison 2021-22 en tant que troisième footballeur en quelques minutes (4 274, seulement derrière Militao et Courtois) de l’équipe, étant le deuxième buteur (22 buts) et le meilleur passeur (20, en comptant les pénalités provoquées). Comme si cela ne suffisait pas, il a également marqué le but de la victoire à Paris contre Liverpool.