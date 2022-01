Real Madrid : Karim Benzema revient sur son clash avec Vinicius Junior

Elu Joueur français de l’année par France Football, Karim Benzema a devancé un certain Kylian Mbappé. Un joueur avec qui il adore évoluer, ce qui n’a pas échappé au Real Madrid.

Ce n’est pas le trophée qu’il espérait recevoir de la part de France Football. Mais Karim Benzema a toutefois été élu Joueur français de l’année par le magazine, pour la première fois depuis 2014.

L’attaquant du Real Madrid a devancé Kylian Mbappé, un joueur pour qu’il n’a jamais caché son affection. «Il fait partie des grands joueurs et ça va devenir un très grand. C’est ce que je lui souhaite à chaque fois», explique Benzema.

«On s’entend super bien, ça marche très bien»

La complicité entre l’ancien Lyonnais et le prodige de Bondy est évidente, et c’est actuellement l’équipe de France qui en profite…en attendant peut-être le Real Madrid la saison prochaine.

«On a la chance de jouer ensemble en sélection, donc je sais le potentiel, ce qu’il est capable de faire, confie KB9. Sur le terrain, on s’entend super bien, ça marche très bien. C’est bien d’avoir un joueur comme ça qui est là. Je pense que je dois le motiver, il me motive. Mais c’est de la bonne concurrence.»

En plus d’être concurrents, Benzema et Mbappé seront adversaires dans quelques semaines pour le très attendu huitième de finale de Ligue des champions entre le Real et le PSG. Un choc que l’attaquant madrilène aborde avec ambition.

«Si tu veux aller au bout, faut battre toutes les équipes. Après, on aurait aimé un autre tirage, c’est sûr. Le PSG fait partie des favoris mais il n’y a pas de peur, assure Benzema. C’est deux matches de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d’aller au bout.» Le PSG est prévenu.