Real Madrid : Eden Hazard vas t-il quitté le club en janvier ?

Ce qui semblait être une opération de moins de 15 millions d’euros est devenu dans les dernières heures un renouvellement de plus de 75 millions, quelque chose d’inadmissible pour l’économie du club, alors que l’ailier français est encore plus loin d’être dans le club blaugrana au quotidien.

Jusqu’à il y a une semaine, il semblait qu’Ousmane Dembélé avait tout en main pour continuer à porter les couleurs du Fútbol Club Barcelona, mais à la dernière minute, les discussions semblent au point mort. Il se trouve que la différence économique entre les deux parties est abyssale et qu’il n’y aurait pas de retour en arrière.

Dembélé protestant contre une pièce à Barcelone

Selon Mundo Deportivo, Joan Laporta lui propose un contrat annuel de 5 millions d’euros net et un bonus pour les buts et les matchs joués (inférieur à ce qu’il perçoit actuellement), ce que le représentant a catégoriquement rejeté. De l’environnement du joueur, non seulement il ne veut pas facturer moins, mais il veut recevoir encore plus d’argent.

Dembélé entend toucher un salaire de 30 millions d’euros bruts par saison, quelque chose de vraiment inestimable pour Barcelone. A laquelle il faut ajouter une prime de 15 millions d’euros pour le représentant et une de 30 millions pour les Français. Une vraie folie pour le moment que vit Barcelone.

Cela rapproche l’ailier d’origine française du PSG, car ils seraient prêts à payer ce que le représentant exige. De cette façon, Dembélé partagerait à nouveau une équipe avec Lionel Messi et, en même temps, il serait acquis que Mbappé ne continuerait pas au club, car sinon ils ne pourraient pas faire une telle dépense.

Quelles autres équipes sont intéressées par le recrutement de Dembélé ?

Outre Barcelone, qui souhaite renouveler son contrat, et le PSG, qui le recherchent comme remplaçant éventuel de Mbappé, il y a plusieurs équipes qui souhaitent faire signer Dembélé.

Comme Newcastle, qui le veut comme une grande figure dans leur nouveau projet, le Bayern Münich, qui le considère comme un remplaçant de Coman et même le Borussia Dortmund lui-même aimerait le retour du Français, en remplacement possible de Sancho.