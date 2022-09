Real Madrid : Ancelotti donne des nouvelles de Karim Benzema après sa blessure au genou !

Recruté cet été par le Bayern, Sadio Mané s’est instantanément adapté à l’équipe de Julian Nagelsmann et a rapidement été adopté par les supporters.

La générosité de Sadio Mané n’est plus à démontrer. Plutôt discret dans les médias et les réseaux sociaux, l’attaquant vedette du Sénégal fait le bonheur des personnes qui l’entoure. Au Bayern, les supporters munichois ont découvert un joueur de 30 ans toujours souriant et disponible pour une photo ou un autographe.

Comme le raconte Bild, Mané a passé pas moins de 105 minutes avec les fans présents au centre d’entraînement pour accepter chaque selfie demandé. Il a aussi pris le temps de discuter avec certains. Un moment de partage assez incroyable avec le joueur débarqué de Liverpool durant le mercato estival.

Avant de débuter la Ligue des champions contre l’Inter, mercredi à San Siro, le Bayern a été accroché par l’Union Berlin (1-1). Mané n’est pas parvenu à inscrire son 6e but avec la formation de Julian Nagelsmann.