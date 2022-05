Raúl : «Ce sera une belle finale entre les deux meilleures équipes, mais…»

Interrogé par l’EFE lors d’une conférence de presse, le légendaire attaquant, Raúl Gonzalez, est convaincu que le Real Madrid sera en mesure de soulever la Ligue des champions ce samedi.

«Demain, je serai sur le terrain pour profiter d’une belle finale entre les deux meilleures équipes. Ce sera un jeu très ouvert et exigeant, dans lequel les deux ont des possibilités.

Espérons que le Real Madrid puisse gagner la Coupe d’Europe et que nous terminions une saison phénoménale avec la Ligue et les “Champions”. Tous les supporters madrilènes l’attendent et sont nerveux à l’idée que le match arrive», a-t-il déclaré.

Un Raúl qui, en plus, a confirmé que la saison prochaine il entamera, avec son staff technique, sa quatrième campagne à la tête de Castilla.

«Je peux vous assurer que l’année prochaine nous serons là. J’espère que les conférences de presse seront désormais en face à face et que ce sera un peu plus amusant», a-t-il déclaré à la demande de l’EFE.

La première équipe réserve madridista a remporté ce vendredi son dernier match de la saison 4-0 contre le Real Betis B, le terminant avec 56 points.

«Ça a été une bonne saison, on en reste là. Chez Di Stéfano, nous avons concouru, marqué des buts et diverti les gens. Nous n’avons été inférieurs à aucune équipe qui est passée par ici -le stade Alfredo di Stéfano-, bien que nous ayons eu quelques défaites», a analysé Raúl.