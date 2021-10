Raisons pour lesquelles Erling Haaland est le joueur le plus précieux au monde devant Mbappé

L’attaquant Mason Greenwood a profité de l’espace du King Power Stadium et a pris le pied gauche, digne de Cristiano Ronaldo, pour remporter partiellement son équipe face à Leicester, dans ce qui a finalement été la défaite de son équipe.

Le match nul 0-0 entre Manchester United et Leicester City, pour la huitième journée de Premier League, a été rompu avec un but. Mason Greenwood a semblé faire une splendide définition et a signé le 1-0 partiel des Red Devils au King Power Stadium.

Environ 19 minutes après le début de la première mi-temps, le footballeur anglais rapide a fait un espace et a décoché un tir de l’extérieur de la surface, pour surmonter la résistance du gardien Kasper Schmeichel, qui n’a rien pu faire pour empêcher le score. Il vaut la peine de dire que c’était la quatrième cible de Greenwood dans le concours.

Aujourd’hui, sans aller plus loin, c’est arrivé. Leicester a battu Manchester United 4-2 et l’a éloigné de la tête. Si l’on analyse les résultats que chaque équipe a eu, et la hiérarchie que chacun avait dans les noms, le résultat est difficile à croire. Cependant, à en juger par le mérite, la victoire des habitants était méritée.