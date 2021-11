Raheem Sterling : combien d’enfants le joueur recherché par Barcelone a-t-il ?

Le footballeur de Liverpool apparaît rarement avec sa famille et Magi préfère rester à l’écart des projecteurs médiatiques.

Il n’y a pas trop de photographies d’elle en public puisqu’elle préfère rester à l’écart des projecteurs médiatiques, ses apparitions se limitent à des célébrations de titres ou à d’autres occasions spéciales, comme le match contre Barcelone que Mohamed Salah a vécu depuis les tribunes.

Et s’il n’y a pas d’images, trop d’informations à son sujet ne sont pas connues. On sait qu’ils ont célébré leur mariage il y a six ans en Egypte et qu’ils vivent tous les deux à Liverpool avec leur fille Makka, du nom de La Mecque et qui est née à Londres alors que le joueur défendait les couleurs de Chelsea.

Et c’est que tous deux vivent leur foi pour l’Islam avec dévotion, car cela montre que Magi Sadeq est toujours apparue en public accompagnée de son hijab.

Les règles pour elles sont l’une des questions récemment discutées par l’ailier de Liverpool : «Je pense que nous devrions changer la façon dont nous traitons nos femmes dans notre culture. C’est quelque chose d’obligatoire, pas une option. Je soutiens les femmes, plus qu’avant, parce que Je pense qu’ils méritent plus que ce qu’on leur donne maintenant», a-t-il commenté.

Magi Sadeq et Mohamed Salah se sont rencontrés à l’école alors qu’ils vivaient tous les deux à Basioun, en Égypte, et selon le Daily Star, elle travaille comme biotechnologue.

Ensemble, ils ont essayé d’aider leurs compatriotes chaque fois qu’ils le pouvaient, essayant également de ne pas révéler publiquement qu’ils étaient en retard.

Ainsi, le joueur et sa famille ont construit un hôpital et une école à Nagrig, sa ville natale, et réalisé un projet pour que tous ses habitants puissent profiter d’une eau potable.