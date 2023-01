Rafa Nadal lâche le scoop qui l’effondre au maximum

Rafa Nadal vit une grande incertitude dans sa carrière, certains indiquent que la fin de l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde est proche. Dans ce contexte, l’athlète a annoncé ce à quoi personne ne s’attendait.

Rafa Nadal a commencé 2023 avec sa première défaite contre Alex Minaur, qui a réussi à s’imposer tout au long du match. L’athlète était abattu, fatigué et triste. Une image très différente de celle qu’il a montrée lors de sa tournée américaine.

«Dans le deuxième set, avec une mise en place, je pense que j’avais des chances de gagner, à chaque jeu après la pause, mais j’ai perdu six jeux de suite. Ensuite, il y a eu de bons points dans le troisième set, mais de moi encore fait des erreurs», a admis le tennisman.

Dans la perspective de l’Open d’Australie, Rafa Nadal a voulu rester optimiste, affirmant qu’il «n’aime pas comparer».

«Chaque année et chaque situation est différente, donc je m’en fiche. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, car cette fois-ci il y a un an, il semblait impossible d’imaginer ce qui s’est passé ensuite.»

Rafael Nadal a promis qu’il, «travaillera dur ces deux semaines pour s’améliorer physiquement». «J’ai besoin d’être un peu plus rapide et plus dynamique sur le terrain pour mieux lire le ballon, c’est ce qui donne confiance.»