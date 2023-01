Rafa Nadal et sa femme ont confirmé ce qui était déjà un secret de polichinelle dans leur mariage

Rafa Nadal et Xisca Perelló ont accueilli 2023 avec leur fils nouveau-né. Le couple a annoncé l’arrivée du petit Rafael Nadal Perelló en octobre dernier et, maintenant, ils s’apprêtent à franchir une étape importante en famille.

Au printemps, ils emménageront dans leur nouvelle maison et ils ne pourraient pas être plus enthousiastes à l’idée de déménager, puisque les travaux ont duré plus de deux ans.

Situés à Porto Cristo, Manacor, Rafa Nadal et sa femme ont hâte que leur progéniture profite de la nouvelle maison qui se trouve à quelques mètres de la maison des parents du joueur de tennis.

Le manoir est très proche de la mer et dispose de grandes fenêtres, d’une piscine de luxe et d’un jardin de rêve où tous les proches des parents nouvellement libérés peuvent passer d’agréables moments avec le petit.

A noter qu’au moment où le prochain déménagement a été connu, devant avoir lieu entre avril et mai, la première carte postale de l’ami de Roger Federer a commencé à circuler avec son premier-né.

Père et fils ont été capturés à Sydney, après la chute du roi de l’ATP en United Cup.La défaite ne l’a pas complètement aigri; il avait le soutien de Xisca et Junior.

La vérité est que Rafa Nadal aime être accompagné lors de ses tournées par sa femme et son fils. Il avait déjà déclaré, à l’approche des Masters 1000 de Paris et de Bercy, combien cela l’affecte de s’éloigner d’eux.

«Vous laissez votre fils à la maison et ne le voyez plus au bout de deux ou trois semaines, alors que nous nous connaissons encore à peine, et qu’il vous manque déjà, c’est une nouvelle expérience, mais tous les changements sont difficiles dans la vie», a-t-il déclaré.

Rafa reste un moment

D’ailleurs, malgré les rumeurs qui circulaient, Rafa Nadal a déjà prévenu, maintes et maintes fois, qu’il ne prendra pas sa retraite et qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir sur les courts.

C’est vrai que Rafita a tout changé ; cependant, le manacorí continuera avec la raquette à la main pendant un certain temps plus longtemps. Alors qu’il continue à tout donner sur les courts, avec Perelló, ils commencent déjà à se préparer à donner de l’amour à leur nouveau nid familial.