Quelles voitures de luxe Adama Traoré pourrait-il acheter avec son salaire à Barcelone

Lundi soir dans l’émission Talents d’Afrique consacrée à la CAN 2021 sur Canal+, l’entraîneur du Syli National de la Guinée, Kaba Diawara a confirmé qu’il n’est plus manager de l’équipe nationale qu’il a dirigé lors de la CAN 2021.

En effet, son contrat de deux mois avec la sélection guinéenne est arrivé à terme le 31 janvier dernier. Donc il ne sera plus impliqué dans les activités de l’équipe jusqu’à ce que les dirigeants le reconduire.

Dans ses propos, Kaba Diawara a fait savoir qu’il aimerait continuer l’aventure avec l’équipe nationale. «Elle (la balle) est dans le camp des autorités. [En tout cas] mon souhait est de continuer, j’ai pris goût à faire ça (entrainer)», a confié Kaba Diawara sur la Chaîne cryptée.