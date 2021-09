Quelle a été la pire blessure subie par Lionel Messi ?

Lionel Messi a été remplacé par le PSG contre Lyon, la première fois de sa carrière au PSG et il en était mécontent. Voyez combien de fois il a été remplacé par Barcelone.

Lionel Messi a eu une carrière de régularité où il est si important dans l’équipe qu’il est à peine remplacé dans les matches car il est le meilleur joueur de l’équipe et doit rester sur le terrain pour augmenter son total de buts personnels et augmenter également les chances de succès de l’équipe.

Combien de fois Messi a-t-il été remplacé pour Barcelone ?

Selon les statistiques compilées par Transfermarkt, Messi a été remplacé quatre fois depuis 2017. Au cours de toute sa carrière à Barcelone, en 803 matchs, il a été remplacé 70 fois, ce qui représente environ 8% du total des matchs joués, dont beaucoup sont dus à des blessures.

Selon Carusel Deportivo, la dernière fois que Messi a été retiré alors qu’il n’était pas blessé, c’était en mars 2010.

Messi a-t-il déjà refusé le remplacement?

Oui, Lionel Messi a refusé d’être remplacé auparavant. C’était un match de championnat pour Barcelone contre Eibar. Barcelone menait 4-0 Messi avait marqué deux fois.

Ensuite, l’entraîneur-chef Luis Enrique a voulu remplacer Messi à la 75e minute mais il a refusé. Neymar a finalement été remplacé dans le match.

Ce que Messi a dit à propos de son remplacement en 2019

Messi en 2019 a déclaré à TyC Sports qu’il n’aimait pas être remplacé «Je n’aime pas être remplacé. Je préfère venir du banc et jouer moins que d’être retiré. Je dis cela parce que beaucoup de matchs sont résolu vers la fin du jeu, ou vous trouvez plus d’espaces alors parce que vous avez plus de rivaux qui sont fatigués. Je préfère entrer et en profiter que de partir et de rater le meilleur.»

Combien de matchs Messi a-t-il joué dans sa carrière ?

Lionel Messi a fait ses débuts officiels pour Barcelone lors d’un match contre l’Espanyol le 16 octobre 2004 à l’âge de 17 ans, 3 mois et 22 jours, en tant que remplaçant à la 82e minute pour remplacer Deco. Il a joué 778 matchs pour Barcelone, marquant 672 buts, 301 passes décisives, 81 cartons jaunes et un carton rouge.