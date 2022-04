PSG : Sergio Ramos a pris sa décision !

Arrivée en été dernier, Sergio Ramos n’impressionne pas encore les dirigeants et les supporters du PSG. Très annoncé sur la liste de départ, le défenseur central a encore un an de contrat avec le PSG et il compte bien l’honorer.

Personne du club français n’a approché ni le joueur ni son entourage pour chercher une solution à la saison qui n’est pas encore terminée. Il n’y a pas de clause de sauvegarde de part et d’autre et pour le moment, le défenseur central est clair : il veut honorer le contrat que son agent a obtenu lorsqu’il semblait compliqué de lui trouver une place après son départ du Real Madrid. Onze millions par saison, c’est le chiffre du contrat.

L’ancien joueur du Real Madrid soulèvera un nouveau titre de champion ce week-end si le PSG bat Lens, en l’occurrence le club français. La saison n’a pas été celle dont rêvait le défenseur central. Les blessures l’ont accompagné depuis qu’il a atterri à Paris et ce n’est que dans la dernière ligne droite de la campagne qu’il semble avoir trouvé sa meilleure forme ou du moins montrer des signes d’en être proche, son principal objectif, au fur et à mesure de la saison.

La presse française a été très sévère à l’égard de l’Espagnol. Les résultats et les sentiments de l’équipe n’ont pas aidé non plus. La défaite contre le Real Madrid a été définitive dans l’éloignement avec une base de fans qui attendait beaucoup plus de la constellation de stars réunies au Parc des Princes. Le divorce est évident.

Le club et sa façon de gérer les problèmes n’aident pas non plus. Personne n’a parlé à Ramos, et on ne sait pas non plus ce qui va se passer avec Mauricio Pochettino, Leonardo et le reste de l’organisation. Les rumeurs vont bon train, mais tout semble être suspendu à la décision de Mbappé, le reste ne semblant pas avoir d’importance.

Pochettino semble compter un peu plus sur Ramos maintenant. Les blessures n’ont pas non plus permis à l’entraîneur et au joueur d’avoir une grande complicité sur le terrain. Kimpembe et Marquinho ont été les titulaires indiscutables et semblent prêts à continuer dans cette position avec l’Argentin sur le banc.

Le PSG attendait davantage de l’Espagnol, même s’il sait que les blessures et le désir de Ramos ont joué contre lui. La loi française permet, lors de la deuxième année d’un contrat, de ne pas verser l’intégralité du salaire aux joueurs ayant des absences prolongées. Aujourd’hui, tout semble changer et le défenseur central est regardé d’un autre œil. Tout dépendra de la direction prise par le club et l’équipe, mais Ramos est clair : «Je peux rester dans l’élite pendant quatre ou cinq ans encore».