PSG : Leonardo met les choses au clair sur le dossier Kylian Mbappé

Dans une interview avec L’Equipe, le directeur sportif du PSG est revenu sur le dossier Mbappé. Leonardo a notamment démenti l’offre stratosphérique de 200M€ qu’évoquait en début de semaine le Parisien.

Une offre indécente de 200M€

«Ce n’est pas vrai. On n’a pas transmis d’offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu’on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il devienne le meilleur joueur possible.»

Alors il n’ont pas parlé du futur salaire ? «Pratiquement jamais. Parce que ce n’est pas de ça qu’il est question. Kylian a une valeur tellement importante que je pense qu’il est tranquille par rapport à ça. C’est secondaire. Je pense que pour mettre le montant, ça prendra deux minutes à la fin.»

Le soutien des supporters

«Maintenant, je pense que Kylian a vraiment une grande réflexion. Le ressenti qu’il y a eu samedi au stade c’est magnifique. Quelque chose se crée, pas seulement pour lui. Je ne suis pas là pour être mielleux mais d’autres clubs n’ont pas des ultras comme ça. Ça peut peser.»

Les chances de le voir rester

«Je ne saurais dire, mais on a des possibilités. Tant qu’il n’y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. Je ne pense pas qu’il jugera sur le résultat contre le Real.

On a une génération qui vient, on a des jeunes de la formation, on a l’envie de faire d’autres investissements. Ce qui a été fait par le Qatar depuis dix ans a amené le PSG parmi les grands. Aujourd’hui, le club est une réalité. Il est aimé, admiré, respecté.»