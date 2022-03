PSG : Kylian Mbappé sort du silence après l’élimination en Ligue des Champions !

Alors qu’une bagarre avait été évoquée hier soir entre Neymar et Gianluigi Donnarumma, le Brésilien assure qu’il ne s’est pas accroché avec le gardien de but parisien à l’issue de l’élimination face au Real.

Dès mercredi soir, après la défaite du PSG face au Real (3-1), synonyme d’élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, la rumeur d’une altercation entre Gianluigi Donnarumma et Neymar a été relayée par la presse espagnole.

D’après Marca, en effet, le portier parisien, auteur d’une bourde énorme sur le but de l’égalisation du Real, et la star brésilienne se seraient querellés dans le vestiaire quelques instants après le coup de sifflet final.

Une information que Neymar, via son compte Instagram, a souhaité démentir, ce jeudi, semblant très remonté contre les journalistes à l’origine de ces écrits.

Une ambiance bien silencieuse pour le retour à Paris

Dans sa story, le meneur de jeu parisien publie le message suivant, où il dit que «c’est un mensonge, il n’y a pas eu de bagarre dans les vestiaires !!! Les journalistes incompétents qui veulent se montrer…»

Passé comme les autres au travers de sa seconde mi-temps à Madrid, Neymar a également relayé une partie de ses échanges avec Donnarumma qui lui présente des excuses.

«Mon ami ! Tranquille ! Cela peut arriver en football… On est une équipe et on est avec toi. Tu es très jeune et tu vas gagner tellement de choses. Relève-toi et avançons», a répondu l’ancien joueur du FC Barcelone.

Pour autant, la déception était immense dans les rangs parisiens. Un «silence radio», nous dit-on, a accompagné le retour des joueurs dans la capitale, dans la nuit de mercredi à jeudi. C’était la mine des mauvais jours. Un soir en plein cauchemar.