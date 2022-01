Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron fait une grande annonce sur sa candidature

Après plusieurs jours d’absence, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont fait leur grand retour dans le premier Touche pas à mon poste (TPMP) de l’année. Benjamin Castaldi a d’ailleurs fait des confidences sur ses vacances désastreuses.

Pendant les vacances de Noël, Cyril Hanouna a décidé d’interrompre Touche pas à mon poste (TPMP). Avec ses chroniqueurs, ils ont pris quelques jours pour se remettre en forme avant le début de l’année 2022.

Cyril Hanouna a d’ailleurs annoncé ce lundi 3 janvier qu’ils ne prendraient plus de vacances jusqu’à juin. Une bonne nouvelle pour les fans qui avaient hâte de retrouver toute l’équipe de Touche pas à mon poste (TPMP).

Pour leur plus grand plaisir, Raymond a d’ailleurs fait son retour. Après depuis plusieurs mois déjà, il est enfin revenu dans l’émission de Cyril Hanouna. Et comme toujours, il a réussi à se faire remarquer avec ses interventions.

Si Raymond avait l’air très en forme, ce n’est pas vraiment le cas de Benjamin Castaldi. Ce dernier a fait des confidences sur les vacances catastrophiques qu’il a passés. Une chose est sûre, il a dû affronter de grosses galères.

Dans un 1er temps, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) a confié : «J’ai commencé par quatre jours d’hôpital. J’avais un truc à l’estomac. Je me suis vidé. Je ne sais pas ce que j’avais».

Avant d’ajouter : «C’était une bactérie à l’estomac. Mais je ne sais pas comment elle est rentrée la bactérie. Elle ne partait pas. (…) Elle est rentrée par la bouche. Je mange beaucoup de poisson cru. (…)».

Benjamin Castaldi (TPMP) a aussi révélé : «Je me vidais tellement qu’il a fallu que je me rende à l’hôpital. J’étais en train de mourir. Je n’avais plus de potassium, de vitamines. J’ai perdu 6 kilos en quatre jours«.

Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) a tout de même admis : «J’ai reprise 2 kilos et demi. Donc ça c’était le début des vacances». Mais ce n’est pas tout. Après avoir attrapé cette bactérie, il a eu d’autre soucis.

Benjamin Castaldi a raconté : «Les vacances d’après ont été annulées parce qu’un de mes amis a attrapé la Covid. Donc je suis partie à la Baule et je suis revenu le lendemain. J’ai passé 17h à la Baule, donc c’était formidable».

Et pour finir, le papa a révélé qu’il avait passé un nouvel an misérable. Il a expliqué : «Puis un célèbre animateur m’a invité pour faire le 31. J’ai pris un taxi à 00h04 et j’ai passé le 31 tout seul«.

Avant de conclure : «Parce que j’ai mis 3h30 à ne jamais arriver chez lui. Puisque je suis resté dans le taxi tout seul». Le moins que l’on puisse dire c’est que Benjamin Castaldi (TPMP) n’a pas passé de très bonnes vacances.

Malgré toutes ces galères, l’ami de Cyril Hanouna a vraiment amusé les chroniqueurs et le public. Il faut dire que les fans adorent écouter les petites galères des chroniqueurs. Heureusement, Benjamin Castaldi se porte mieux aujourd’hui.

L’année 2021 n’a pas bien terminé mais l’année 2022 pourrait bien rattraper les choses. Affaire à suivre !