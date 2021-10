«Pourquoi j’ai laissé le penalty à Messi», Mbappe après la victoire

Pour le compte de la troisième journée des phases de poules, le Paris Saint-Germain s’est imposé au forceps (3-2) contre RB Leipzig. Pendant ce temps, le Real Madrid s’est offert le Chakhtar Donetsk (0-5).

Le duel entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig a été très sulfureux. Les Parisiens ont ouvert premièrement le score grâce à Kylian Mbappé (9e), mais Silva égalise après 20 minutes de jeu (28e).

Après la pause, Leipzig double la mise par le biais de Mukiele (57e). Pour sonner la révolte, Lionel Messi égalise et aggrave le score grâce à un doublé inscrit en moins de 10 minutes. L’ancien catalan a inscrit le premier but à la 67e et le second sur un penalty à la 74e minute. Ceci a permis au Paris Saint-Germain de maintenir sa position de Leader du groupe A avec 7 points désormais.

De l’autre côté, le Real Madrid a massacré Chakhtar Donetsk grâce à un doublé de Vinicius Junior (51e et 56e). Entre-temps, Kryvtsov inscrit un but contre son camp à la 37e minute et Rodrygo marque le quatrième à la 64e minute. Dans les arrêts du jeu, Karim Benzema clôture la fête par un cinquième but (90+1).