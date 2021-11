Pour Benzema, c’est l’heure du jugement dans «l’affaire de la sextape»

Chaque fois qu’on lui a posé des questions sur sa plus grande idole du football, Sadio Mané a exprimé qu’il avait grandi avec une admiration très particulière pour l’un des talents les plus spectaculaires que le Brésil ait donnés dans toute l’histoire.

Bien qu’il ressente aussi sûrement beaucoup de respect pour d’autres figures brésiliennes comme Ronaldo Nazário, Pelé, Kaká ou Rivaldo, l’actuel 10 de Liverpool, qui sait déjà ce que c’est d’être champion de l’UEFA Champions League, a reconnu que personne n’a tant idolâtré dans le monde du football comme Ronaldinho.

Dans sa première interview en tant que joueur pour l’entité Anfield, Sadio a déclaré qu’il avait tellement essayé d’imiter le magicien brésilien que c’était même son surnom d’enfance : «Mon idole ? Ronaldinho… Mon surnom d’enfance ? Ronaldinho ?».

Plus tard, avec SPORTbible, il confirme sa fascination pour le Ballon d’Or 2005 : «Qui vouliez-vous imiter sur le terrain ? À Ronaldinho. Ses capacités étaient incroyables, il avait de nombreux tricks et c’est une légende absolue.»

Et puis, en conférence de presse avant d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, Mané s’est une nouvelle fois rendu à la magie de la R10 : «Ronaldinho était mon héros. J’ai adoré le voir jouer surtout ici (au FC Barcelone). Pour être honnête, j’aime toujours le regarder et il sera mon héros pour toujours. Ce que j’ai le plus aimé, c’est sa capacité, son sourire…».