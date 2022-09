Portugal : «Vous allez voir encore…», Cristiano Ronaldo fait une annonce sur son avenir

À l’occasion du gala Quinas de Ouro organisé au Portugal, l’attaquant mancunien a reçu une distinction pour être devenu le meilleur buteur de l’histoire des sélections. Cristiano Ronaldo s’est exprimé au sujet de son avenir et a fait une annonce forte sur sa carrière internationale.

«Je suis fier de recevoir un prix de cette ampleur. Je n’aurais jamais pensé qu’un jour je pourrais y parvenir. Je remercie tous ceux qui ont été importants dans ma carrière. La route a été longue, mais je voudrais dire que mon voyage n’est pas encore fini.

Vous allez devoir supporter encore un peu de Cris. Je remercie la fédération portugaise. J’espère faire encore partie de la Fédération encore quelques années», a-t-il indiqué. Oui, CR7 ne compte pas s’arrêter de sitôt, notamment la sélection.

«J’espère faire partie de la sélection encore quelques années. Je me sens toujours motivé, mon ambition est grande. Mon parcours dans l’équipe nationale n’est pas terminé, vous allez voir encore un peu de Cristiano. Je suis dans une équipe avec beaucoup de jeunes talents, avec un avenir extraordinaire, et j’ai envie de faire partie de cette Coupe du monde et de l’Euro 2024», a-t-il déclaré.