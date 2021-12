Porsha Williams se souvient de la façon dont le «prédateur» R. Kelly l’a «maltraitée mentalement»

Dans une récente interview, Porsha Williams, ancienne de «Real Housewives of Atlanta», a parlé de sa rencontre avec R. Kelly dans la vingtaine et de la façon dont il est devenu un «prédateur» dans sa vie de maltraitance mentale.

Porsha Williams, 40 ans, est devenue franche dans une nouvelle interview sur son passé mouvementé avec R. Kelly, 54 ans, qu’elle a rencontrée à l’âge de 25 ans.

Lors d’une apparition le 30 novembre dans The Tamron Hall Show, Porsha a expliqué pourquoi, lorsque de nombreuses femmes ont porté des accusations d’abus contre le chanteur de R&B, elle a également décidé de s’exprimer.

«Vous savez, mettre le nom de R. Kelly dans [mon livre, The Pursuit of Porsha ], parce que certaines personnes que j’ai nommées, certaines personnes que je n’ai pas nommées, et mettre son nom dans le livre, c’est juste mettre un nom sur un autre visage qui J’avais déjà rencontré auparavant», a déclaré l’alun de Real Housewives of Atlanta.

«Il venait de faire partie des hommes qui étaient un prédateur dans ma vie, qui avaient profité de moi et m’avaient maltraité mentalement dans ma vie. Alors je ne l’ai pas vu différent de ces mêmes hommes.

La mère de Pilar, 2 ans, a poursuivi en réfléchissant aux raisons pour lesquelles elle avait subi un tel traitement de la part de R. Kelly et d’autres hommes.

«Cette même obscurité, le même traitement, [ces hommes] ont affronté et rencontré la même Porsha qui ne connaissait pas sa valeur. Je ne m’aimais pas. Je ne voyais pas qui j’étais dans ces situations», a-t-elle partagé.

«Vous savez, j’étais une femme adulte. J’avais un penthouse à Buckhead, j’avais ma propre entreprise. Je n’étais pas votre soi-disant victime habituelle. Mais parce qu’en tant que jeune femme, je ne valorisais pas qui j’étais, c’est ainsi que je me suis retrouvée dans ces situations.

Porsha a également parlé de sa relation avec R. Kelly dans une interview du 17 novembre avec People, disant qu’elle voulait «aider tous ceux qui ont été blessés par lui», ajoutant qu’elle voulait que les enquêteurs connaissent son expérience avec le chanteur, qui était reconnue coupable de trafic sexuel et de racket le 27 septembre.

L’ancienne star de RHOA a expliqué à quel point il était difficile de parler de l’expérience dans ses mémoires, ajoutant qu’elle hésitait également à en parler à sa mère.

«Je pense que pour toute femme ou homme qui a été dans une situation de violence, vous ne voulez pas en parler à vos parents parce que vous ne voulez pas qu’ils pensent qu’ils vous ont laissé tomber de quelque façon que ce soit», a-t-elle déclaré au média. «Je ne veux pas qu’elle pense qu’elle a fait quelque chose de mal. Et donc je l’ai pris sur moi.