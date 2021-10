Pochettino est un coach pour les petites équipes qui n’aspirent qu’à donner des surprises

Le moment que traverse Kylian Mbappé sur le plan personnel semble imbattable. Pourtant, il semble qu’il ait touché son plafond au PSG, et un changement d’air pourrait être décisif dans sa carrière.

«Cher Kylian, si tu veux de plus gros lots, quitte le PSG» commence la lettre ouverte fraternelle que l’ancien attaquant français Nicolás Anelka a écrite à son compatriote Kylian Mbappé.

L’ancien du Real Madrid, d’Arsenal mais aussi du PSG estime que Mbappé doit relever les défis qui lui correspondent s’il veut vraiment réaliser des choses importantes qui restent dans l’histoire.

«Vous avez deux options, rester à Paris ou aller au Real Madrid. Les deux peuvent gagner la Ligue des champions ces jours-ci. Le choix dépend de ce que vous voulez réaliser dans le football. Si vous voulez le plus grand éloge, le Ballon d’or, vous aurez quitter le PSG à un moment donné.

Quoi que vous fassiez à Paris, ça ira, mais il y aura toujours quelqu’un qui dira : «Tu as très bien fait au PSG, mais seulement en France, les meilleurs sont en Angleterre et en Espagne», a écrit Anelka à Mbappé et approfondi dans le prochain paragraphe. Et aujourd’hui, presque 3 mois plus tard, on peut voir qu’il ne s’était pas trompé.

«Vous devez décider : si vous voulez gagner le Ballon d’Or, ce que vous devriez rechercher dans le sillage de Cristiano Ronaldo et Messi, vous devrez concourir pour être le meilleur. Vous ne pouvez pas le faire à Le PSG. Le championnat français n’est pas facile. Ne vous méprenez pas, mais je pense que le plus dur, ce sont les Anglais. Si vous voulez être l’un des meilleurs, faites ce que vous faites à Paris mais à Chelsea, à United, Arsenal, City, Liverpool. Ou aller en Espagne, à Madrid ou à Barcelone. Ou peut-être en Italie. Ensuite, nous pourrons parler d’impact mondial».

Kylian Mbappé est l’un des footballeurs les plus importants au monde, depuis quelque temps déjà. Pourtant, depuis l’arrivée de Lionel Messi, il n’est plus le roi de son équipe.

Cela ne veut pas dire qu’il est éclipsé, car loin de là, le Français complète beaucoup avec l’Argentin. Cependant, le Paris Saint Germain ne finit pas de bien jouer, et cela peut jouer contre le Français, pensant qu’il sera récompensé.