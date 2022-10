Pilar Rubio, la femme de Sergio Ramos : «Pour avoir quatre enfants, il faut beaucoup…»

Lors d’un entretien accordé au Mirror, l’illustre compagne du défenseur central du PSG s’est livrée à quelques révélations pour le moins intimes. En faisant clairement savoir que le couple était très actif en termes de relations sexuelles…

«On fait l’amour tous les jours avec Sergio Ramos», a-t-elle déclaré sans détour. «Sauf les jours où je suis à Madrid. Aujourd’hui par exemple, à cause de vous, je ne peux pas. C’est comme si on s’était rencontrés hier. Nos enfants se couchent à 21h30. Le sexe, c’est la vie.»

Elle a insisté sur le fait qu’ils avaient quatre enfants n’avait aucun impact sur leur vie sexuelle après avoir essayé de renverser la situation sur Broncano en lui demandant à quelle fréquence il le faisait et en lui disant qu’il n’avait pas d’enfants, il n’y avait donc aucune comparaison.

Dans son interview révélatrice, Rubio, qui a fait la navette entre Paris et Madrid depuis que son mari a signé pour le PSG en juillet de l’année dernière en tant qu’agent libre, a également affirmé qu’elle n’avait que 52 000 € (46 000 £) en banque.

Rubio, qui compte plus de huit millions d’ abonnés Instagram et une valeur nette estimée à près de 10 millions de livres sterling, «Je suis toujours un peu confus parce que je travaille en Espagne et que je vis en France, mais à la banque, il y a 52 000 €»