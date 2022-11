Pilar Rubio : la femme de Sergio Ramos a ébloui tout le monde avec une tenue incroyable (photos)

Pilar Rubio et Sergio Ramos sont l’un des couples les plus explosifs d’Espagne et de ses environs, donc tout ce qui se passe dans leur vie aura un impact. Et la nuit à Dubaï n’allait pas être l’exception.

Le défenseur du PSG et le mannequin et présentateur espagnol ont participé aux Globe Soccer Awards 2022. Là, le joueur espagnol avait été nominé pour la «Meilleure défense de l’histoire», et Pilar Rubio est allée l’accompagner.

A chaque fois qu’ils assistent à ce type d’événement, Pilar Rubio et Sergio Ramos viennent porter des créations exclusives.

Cette fois, celui qui a pris toutes les lumières et les applaudissements était le modèle espagnol qui a assisté aux prix avec une robe de créateur, longueur du corps et longue, en violet.

À travers une coupe latérale, une de ses jambes peut être vue et la zone du torse est semi-transparente avec une décoration violette et pleine de cristaux et de pierres.

Un autre détail incontournable de la robe élégante de Pilar Rubio est qu’elle a une broche sur un côté de la taille, ce qui fait ressortir encore plus sa silhouette élancée. En bref, le look du présentateur espagnol s’appelait la robe d’une «déesse grecque».

«Félicitations, amour pour avoir reçu le prix. En effet, comme vous le dites, le travail, les efforts et les sacrifices en valent la peine. Toujours ensemble et toujours fiers de vous. Nous vous aimons», ont été les mots que Pilar Rubio a dédiés à Sergio Ramos après avoir remporté la candidature.

La tradition de Pilar Rubio et Sergio Ramos

Le couple espagnol de Pilar Rubio et Sergio Ramos , qui sont ensemble depuis plus de dix ans, entretiennent plusieurs rituels qui les maintiennent ensemble à ce jour.

C’est que l’heureux duo préfère faire une fête intime et simple à chaque anniversaire de leurs enfants. Seul, en famille et avec diverses décorations que l’enfant préfère couper le gâteau.