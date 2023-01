Pilar Rubio et Sergio Ramos ont affirmé ce que tout le monde soupçonnait tant

Pilar Rubio et Sergio Ramos ont pris d’innombrables couvertures après que la collaboratrice de télévision, au début du mois dernier, ait décidé de ne pas accompagner son mari à une importante fête de famille.

À partir de ce moment-là, on a commencé à dire que les choses entre eux pourraient ne pas se dérouler sans heurts. Dans les dernières heures, cependant, ils ont parlé haut et fort, et ils ont affirmé ce que leurs plus fidèles admirateurs soupçonnaient tant de ces commérages.

C’est début décembre que le mari de Pilar Rubio a quitté Paris, où il évolue au PSG, pour s’envoler vers Séville et fêter un nouveau retour au soleil pour sa mère, Paqui.

Presque tous les membres du clan étaient là. Pour cette raison, l’absence du modèle a tellement attiré l’attention, qui, au lieu de rester en France, s’est rendue à Madrid avec ses quatre enfants.

La version d’une crise entre «l’influenceur» et le footballeur s’est intensifiée après qu’ils aient averti qu’ils n’envisageaient pas d’agrandir la famille. Ils auraient adoré avoir une fille, mais cet objectif fait déjà partie du passé.

Quatre pousses suffisent amplement. La presse à potins, prompte aux réflexes, a estimé que cette décision pourrait être la preuve que la situation au domicile de Rubio et Ramos ne serait pas aussi magnifique qu’on le dit.

Maintenant, les médias, via les réseaux sociaux, ont publié suffisamment de matériel qui réfute les rumeurs qui les entourent.

Grâce à son profil Instagram personnel, Sergio Ramos a publié des moments en famille, sur la célébration du Nouvel An, et là, il peut être vu mieux que jamais avec Pilar Rubio. Comme si cela ne suffisait pas, à côté d’eux, vous pouvez voir le parent de l’athlète.

Ainsi, il a précisé très clairement, en plus, qu’il n’y a pas de mauvaises ondes entre sa mère et sa femme. Plutôt le contraire. Ils ont partagé un dîner de rêve et passé un merveilleux moment en famille.

«Nous laissons derrière nous une année pleine de souvenirs et de moments spéciaux et nous commençons par souhaiter à tous amour, santé, travail et bonheur», a écrit l’idole, avertissant qu’à la maison, avec Pilar Rubio, la paix et l’amour règnent.