Philippe Coutinho : l’attaquant brésilien s’est-il racheté à Barcelone ?

L’attaquant brésilien Philippe Coutinho a traversé une période torride depuis qu’il a rejoint Barcelone en provenance de Liverpool en 2018, avec son but dimanche, s’est-il racheté ?

Barcelone a vendu Neymar au PSG en 2017 et a dépensé une partie des recettes pour signer l’ailier français Ousmane Dembele, mais après que des blessures ont paralysé sa première saison, Barcelone est revenu sur le marché en 2018, cette fois pour signer l’attaquant brésilien Philippe Coutinho de Liverpool.

Coutinho a rejoint Barcelone pour un montant initial de 140 millions d’euros avec plusieurs ajouts qui porteront l’accord à environ 200 millions d’euros et jusqu’à présent, des clauses seront bientôt remplies qui obligeront Barcelone à payer à Liverpool jusqu’à 20 millions d’euros même si le le transfert ne s’est pas bien passé pour le club et le joueur.

Philippe Coutinho a été l’ombre de son meilleur à Liverpool. Il a à peine eu de bonnes et constantes performances sous un maillot de Barcelone et a passé la saison 2019/20 en prêt au Bayern Munich où il a remporté la ligue allemande et la très convoitée Ligue des champions de l’UEFA, marquant deux fois contre Barcelone lors de la mutilation 8-2.

Il est ensuite revenu à Barcelone et souffre de blessures depuis lors. Il a fait son retour à l’action lors de la victoire 3-1 sur Valence où il a marqué son premier but en 11 mois.

L’entraîneur-chef Ronald Koeman a déclaré après le match qu’il avait toujours cru au Brésilien en lui offrant une chance de se racheter malgré les informations le liant à une sortie, y compris à Newcastle United.