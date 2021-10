Philippe Coutinho : «Je veux réussir et être le meilleur Philippe possible»

Le Brésilien a marqué 3-1 contre Valence et était très heureux de pouvoir aider l’équipe à ajouter une victoire importante.

Philippe Coutinho s’est retrouvé avec le but après presque 11 mois dans le duel contre Valence et à la fin du match il a exprimé son bonheur de pouvoir aider l’équipe à obtenir trois points importants pour mettre le cap et gagner en confiance.

«Nous savons tous ce que j’ai souffert mais je me sens bien. Après avoir marqué un but depuis si longtemps, c’est un très bon sentiment. De plus, l’équipe a gagné. J’ai plus de désir que jamais après avoir traversé tout ce que j’ai vécu. Cela a été difficile et dur. Maintenant, c’est juste une cicatrice qui me rend plus fort. Je veux réussir et être le meilleur Philippe que je puisse être», a déclaré Coutinho, qui a insisté sur le fait qu’il voulait encore marquer pour se remonter le moral.

«Je voulais vraiment marquer un but. J’ai passé quelques mois à l’extérieur et je suis content du travail que j’ai fait. Ce n’est que le début. Je suis très content de la victoire, nous l’avons mérité», a déclaré le Brésilien, qui a souligné l’importance des fans dans la rentrée en plus du bon travail collectif.

«Quand les supporters sont avec nous, ils nous poussent. Jouer à domicile est très important. A l’entraînement, nous travaillons dur et nous savons que la situation ne va pas comme nous le souhaitions. La victoire est un message important de l’équipe. L’équipe a été impliqué dès le premier instant. Nous avons donné à cent pour cent», a déclaré Coutinho, qui était convaincu que l’équipe sera en mesure d’offrir une bonne version contre le Dinamo Kiev et le Real Madrid.

«Chaque fois que nous jouons bien et que nous gagnons, cela nous donne, ainsi qu’aux fans, plus de confiance. Le match d’aujourd’hui a été bon pour le montrer. Maintenant, nous avons deux matchs à domicile et nous devons faire la même chose ou mieux», a déclaré Coutinho.