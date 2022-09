Pep Guardiola rompre le silence : «Je le jure et le je le répète. Lionel Messi est…»

Pep Guardiola est l’un des entraîneurs les plus titrés du football européen et une grande partie de ses réalisations sont dues à ses niveaux d’exigence élevés et à son intelligence prodigieuse. Cependant, il y a eu une étape de sa carrière au cours de laquelle l’ancien footballeur dépendait de Lionel Messi pour atteindre ses objectifs.

L’ancien entraîneur de Barcelone estime que l’Argentin est le meilleur joueur du monde, car il possède certaines compétences et habitudes sur le terrain qui inspirent ses coéquipiers et créent le bon environnement compétitif pour affronter les rivaux les plus forts du continent.

Pep Guardiola a été témoin d’un endroit très privilégié du développement de la carrière de Messi, car lorsqu’il a commencé à diriger l’équipe première de Barcelone, le joueur avait 19 ans.

Bien que Leo ait été l’un des membres les plus talentueux de l’équipe, il avait encore beaucoup de choses à améliorer et les conseils de l’entraîneur l’ont beaucoup aidé.

«Messi signifie tout dans ma carrière. Cela m’a rendu plus compétitif. Il sait qu’il y avait un groupe de joueurs incroyable. Il y avait de nombreuses stars qui ont généré une chimie unique entre elles. Nous avons beaucoup gagné, mais sans lui, nous n’aurions pas autant gagné», a déclaré l’entraîneur de Manchester City lors d’une interview pour Telemundo Deportes.

Pep Guardiola a été témoin de la meilleure année de Lionel Messi

La saison 2011-2012 a été très importante pour l’histoire du FC Barcelone, car, en plus d’avoir remporté la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d’Europe et la Copa del Rey, c’était aussi la dernière de Pep à la tête de l’équipe. équipe, qui a eu la chance d’assister à l’un des meilleurs moments de Messi.

Pep Guardiola a été complètement surpris par l’Argentin, qui au cours de cette année a marqué 91 buts incroyables dans toutes ses compétitions officielles. Messi a marqué 79 buts avec Barcelone et 12 avec l’équipe nationale argentine.