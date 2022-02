Pedri : «J’ai vu Cristiano, Mbappé et Benzema mais le meilleur footballeur du monde»

Malgré le niveau que des personnalités telles que Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Karim Benzema ou Robert Lewandowski affichent actuellement, Pedri a reconnu publiquement qu’il fait partie de ceux qui pensent que Lionel Messi est toujours le meilleur footballeur de la planète entière.

Lors de la conférence de presse précédant le match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League entre le FC Barcelone et Napoli, on a demandé au jeune espagnol s’il manquait la connexion qu’il avait avec le capitaine argentin sur le terrain lorsqu’ils coïncidaient dans l’entité Blaugrana.

Et en plus de préciser qu’il comprend désormais également plusieurs footballeurs de la nouvelle équipe culé, le lauréat du Golden Boy Award a accepté qu’il est impossible de ne pas manquer celui qui, à son avis, continue d’être le plus grand de le monde.

«C’est vrai que Leo (Messi) t’a beaucoup apporté et j’ai vraiment aimé jouer avec lui, mais bon, il est parti. La vérité est que je pense que nous avons une très bonne équipe et je me comprends très bien avec plusieurs joueurs de l’équipe, et je pense que nous pouvons former un bon couple comme je l’ai fait avec Leo.

Bien sûr, il te manque (Messi) parce que, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde, mais c’est ce que nous devons faire et continuer à travailler avec l’équipe que nous avons», a déclaré l’ancien de Las Palmas.

L’une des raisons pour lesquelles Pedri est resté dans la formation de départ dès sa première saison au Barça était la grande entente qu’il avait avec Messi. Il a montré qu’il avait ce qu’il fallait pour faire la différence aux côtés de référents de haut niveau.

En effet, en 2021, les deux ont coïncidé au gala de France Football car la légende argentine a conservé le Ballon d’Or et le milieu de terrain espagnol a remporté le Trophée Kopa du meilleur footballeur U21 de l’année.