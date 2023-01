Paul Pogba : une grande nouvelle tombe pour l’attaquant français de la Juventus

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois, Paul Pogba se rapproche à grands pas d’un retour à la compétition avec la Juventus Turin.

C’est une nouvelle majeure que la Juventus Turin a communiqué ce lundi aux observateurs et à ses fans. Absent des pelouses depuis de longs mois, Paul Pogba a participé aujourd’hui à l’intégralité de l’entraînement du club italien, une nouvelle étape vers un retour dans le groupe du milieu de terrain français, qui entrevoit désormais le bout du tunnel après une longue blessure au genou.

Les Bianconeri ne se sont ainsi pas privés de filmer l’arrivée du natif de Lagny-sur-Marne sur les pelouses d’entraînement, aux côtés de ses coéquipiers.

Une dernière apparition en avril 2022

Faut-il rappeler que le champion du monde 2018 – absent de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar – n’a plus été vu sur un terrain depuis le 19 avril 2022 contre Liverpool (0-4, 30e journée de Premier League), alors que le joueur de 29 ans portait encore le maillot de Manchester United.

Début janvier, l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri annonçait que l’international tricolore avait «repris la course.»

Maintenant que Paul Pogba a amorcé un travail collectif avec la Juventus Turin, les choses s’accélèrent même si les Italiens n’ont aucune chance de le convoquer pour le 8e de finale de la Coupe d’Italie contre Monza, ce jeudi.

Humiliés vendredi dernier sur le terrain de Naples (1-5), lors de la 18e journée de Serie A, les partenaires d’Arkadiusz Milik occupent la troisième place du classement avec 37 points, à une longueur de l’AC Milan et dix unités du Napoli.

La course pour le Scudetto se complique très sérieusement pour la Juventus Turin, opposée au FC Nantes dans le cadre des barrages de la Ligue Europa (16 et 23 février) et très attendue sur la scène européenne après son élimination dès la phase de poules de la Ligue des champions.