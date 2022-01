Patrice Evra : «Le meilleur footballeur avec qui j’ai joué à Manchester United»

Karim Benzema s’est exprimé après la victoire du Real Madrid 4-1 contre Valence lors de cette 20ème journée de LaLiga.

Auteur d’un doublé, l’attaquant français a porté son compteur à 301 buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Madrid. L’ancien joueur de Lyon est senti heureux et fier d’avoir atteint ce chiffre.

«C’est une fierté d’avoir marqué ce nombre de buts dans ce club et ça me fait très plaisir car c’est le meilleur club du monde. On a fait un super match après la défaite contre Getafe et après avoir gagné en Coupe. C’était un bon match pour nous et pour les fans», a déclaré le Français au micro de Movistar.

Benzema a reconnu que les deux équipes ont été au même niveau en première mi-temps, mais en seconde période le Real Madrid a su imposer sa supériorité.

«La première mi-temps a été équilibrée mais les matchs ne sont pas faciles. Les rivaux veulent gagner mais au final nous l’avons fait et il est important d’ajouter de trois à trois points», a-t-il déclaré.

Le Français a marqué deux buts et les deux autres étaient de Vinicius . «Ce sont de bons chiffres, importants et si nous pouvons aider l’équipe avec cela, ce sera important pour l’équipe.»

«Je me sens toujours bien avec Vinicius. Je connais son potentiel et il peut aller encore plus haut. Il nous aide beaucoup», a-t-il insisté.

Pour l’attaquant du Real Madrid, qui a déclaré ne pas avoir vu le penalty qui marquait le premier but de son équipe, il est important de maintenir la ligne de résultats actuelle.

«Nous devons continuer comme ça. Les matchs sont difficiles et peuvent être gagnés à la fin ou au début», a-t-il déclaré.