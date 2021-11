Pas Lionel Messi : Jadon Sancho a choisi ses 10 favoris de tous les temps

Jadon Sancho a exprimé son admiration pour diverses légendes du football mondial ces dernières années. Cependant, il y a une figure spécifique qui s’est toujours démarquée d’une manière particulière par rapport aux autres.

Dans une dynamique qu’il a côtoyée pendant plusieurs années avec les médias officiels de l’équipe nationale d’Angleterre, l’attaquant de Manchester United a aujourd’hui identifié comme son footballeur préféré un joueur offensif qui s’est immortalisé en portant le numéro 10 dans le dos.

«Mon idole? Ronaldinho était mon idole en grandissant. Les choses qu’il a faites dans les grands matchs m’ont toujours marqué, c’est donc mon idole», a déclaré l’ancien Borussia Dortmund, dans des mots (2018) partagés sur la chaîne YouTube d’Angleterre.

Et plus récemment, dans une conférence (2020) avec TNT Sports Brasil, Jadon a confirmé Dinho comme son joueur historique préféré : «J’ai admiré comment il a joué et comment il a impacté le jeu. Sorti de nulle part, il a trouvé des trucs incroyables et a changé les jeux. C’est pourquoi je l’ai tellement suivi».